Окно жилого дома в Израиле после попадания ракеты сняли на видео

На кадрах видно, как внутри дома бушует пожар, вызванный попадание ракеты. Пожарные были уже на месте. Сообщается о пострадавшем ребёнке шести лет. Он находится в критическом состоянии. Также по меньшей мере шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Ранее правительство предупредило граждан о готовящихся обстрелах.