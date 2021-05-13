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Окно жилого дома в Израиле после попадания ракеты сняли на видео

Александр Кузьмин
37 минут назад
Выпущенная ХАМАСОМ ракета попала в окно жилого здания в израильском городе Сдерот.
Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, как внутри дома бушует пожар, вызванный попадание ракеты. Пожарные были уже на месте. Сообщается о пострадавшем ребёнке шести лет. Он находится в критическом состоянии. Также по меньшей мере шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Ранее правительство предупредило граждан о готовящихся обстрелах.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.
Происшествия,Видео,Хамас,Сдерот,Израиль,
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