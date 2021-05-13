«Спасатели МЧС Абхазии в течение всего дня в среду вели поиски туристической группы из шести человек из России. 12 мая в 11.20 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов», — говорится в сообщении.