Пенсионерку убило упавшим деревом в Московской области

Прокуратура Подмосковья начала расследование после гибели пожилой женщины в результате падения дерева. Инцидент произошел в Луховицах , сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

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"По имеющейся информации, сегодня в городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина", - уточнили в прокуратуре.

Во время проверки, которую поручили Луховицкой городской прокуратуре, планируется установить причины и обстоятельства смерти пенсионерки. Следователи также оценят исполнение уполномоченными должностными лицами обязанностей по благоустройству района. Ранее три человека пострадали во время грозы в столице.

В настоящий момент официальное подтверждение о числе пострадавших из-за ухудшившейся погоды 12 мая отсутствует.

Кроме того, жителей Москвы и области оповещали о "желтом" уровне погодной опасности. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Московской области до 21:00 12 мая.