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Устроивший стрельбу в Казани заявил об отсутствии у него тяжких заболеваний

Деловая газета "Взгляд"
59 минут назад
Ильназ Галявиев, устроивший во вторник стрельбу в школе в Казани, в суде заявил, что у него нет тяжких заболеваний.
Галявиев ранее был доставлен в суд, где ему изберут меру пресечения. Суд разрешил представителям СМИ присутствовать на заседании, однако подозреваемый отвечать на вопросы журналистов не стал, передает РИА «Новости».
Следователь просит суд арестовать Галявиева на два месяца.
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
Происшествия,Ильназ Галявиев,Светлана Петренко,СКР,РИА Новости,Казань,
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