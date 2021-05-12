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Устроившего стрельбу в школе Казани в зале суда сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева доставили в зал судебного заседания для решения вопроса о его аресте. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемому в массовом убийстве рассматривается в Советском суде Казани. Видео публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видна усиленная охрана, которая заводит в зал 19-летнего фигуранта дела. Два силовика прикованы к нему наручниками с двух сторон. Галявиева помещают в стеклянный аквариум, но там он остается в наручниках в сопровождении конвоиров.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Казань,
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