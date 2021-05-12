Устроившего стрельбу в школе Казани в зале суда сняли на видео

На кадрах видна усиленная охрана, которая заводит в зал 19-летнего фигуранта дела. Два силовика прикованы к нему наручниками с двух сторон. Галявиева помещают в стеклянный аквариум, но там он остается в наручниках в сопровождении конвоиров.