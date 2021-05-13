Сын известной певицы чудом выжил при стрельбе в Казани

Среди пострадавших при стрельбе в казанской школе 175 оказался сын солистки популярного татарского дуэта «Алсу-Фарида» Алсу Сунгатуллиной. Мальчик учится в восьмом классе, в который и ворвался вооружённый Ильназ Галявиев , пишут «Челнинские вести».

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Ильхам Сунгатуллин чудом смог выжить — он сидел на последней парте вместе с другом. Во время стрельбы он сразу же спрятался под партой. По словам певицы, под обстрел попали дети, сидящие на первых партах.

Она также рассказала, что их семья живёт рядом с учебным учреждением, поэтому ещё из квартиры услышали выстрелы.

Сказала об этом мужу, и он сразу побежал в школу. Потом уже приехали полиция, ОМОН, машина скорой, — сообщила артистка.

Сын Сунгатуллиной смог самостоятельно покинуть здание, несмотря на то что находился в шоковом состоянии. Мальчик получил осколочное ранение спины, поэтому сейчас он проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице вместе со своим одноклассником.