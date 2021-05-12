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У казанского стрелка диагностировали заболевание мозга

Вероника Полынина
27 минут назад
Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву в 2020 году был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, сообщили в Следственном комитете РФ.
Галявиев не состоял на учете у психиатра или нарколога, однако неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В прошлом году врачи поставили ему диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. В текущем году близкие Галявиева отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.
В настоящий момент подозреваемый находится в неадекватном состоянии, это затрудняет работу следователей, отметили в СК.
Галявиеву назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в казанской школе номер 175 произошла стрельба. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался бывший ученик школы, а ныне студент колледжа 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали.
В Росгвардии ТАСС сообщили, что Галявиев владел оружием на законных основаниях. На допросе стрелок заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит».
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Росгвардия,ИТАР-ТАСС,
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