У казанского стрелка диагностировали заболевание мозга

Галявиев не состоял на учете у психиатра или нарколога, однако неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В прошлом году врачи поставили ему диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. В текущем году близкие Галявиева отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.