Ильназ Галявиев , устроивший стрельбу в казанской гимназии 175, объявил голодовку. Он отказывается от еды с утра текущего дня.

Бывший ученик гимназии 175 на текущий момент находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания. Он дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей. Требований он не выдвигает.

Утром 11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.