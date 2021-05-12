В Следственном комитете сообщили, что устроившему стрельбу в школе в Казани «в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга».
Как сообщается на сайте ведомства, на учётах у врачей, психиатра и нарколога, он не состоял.
При этом отмечается, что он «ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями».
«Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — говорится в сообщении.
В СК рассказали, что «с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении».