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В СК рассказали о диагнозе устроившего стрельбу в Казани

RT на русскомиещё 2
43 минуты назад
В Следственном комитете сообщили, что устроившему стрельбу в школе в Казани «в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга».
Как сообщается на сайте ведомства, на учётах у врачей, психиатра и нарколога, он не состоял.
При этом отмечается, что он «ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями».
«Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — говорится в сообщении.
В СК рассказали, что «с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении».
Также стало известно, что следователями ГСУ СК России 12 мая будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани.
11 мая в результате стрельбы в гимназии 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.
Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Рустам Минниханов,СКР,Казань,
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