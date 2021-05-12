В Москве пьяная мать уронила ребенка и сбежала

Мужчина обратился в полицию Москвы
и заявил, что его жена напилась, уронила 9-месячного ребенка и сбежала. Об этом пишет
Telegram-канал «112».
По словам мужа беглянки, его жена в пьяном виде уронила ребенка, «с торца дома», а потом скрылась в неизвестном направлении.
Ребенок получил травму головы и был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает, отмечает канал.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Москвы выкинула из окна квартиры семимесячную дочку своей подруги, за которой присматривала, пока мать девочки отлучилась в магазин. Девочка упала с 13-го этажа и погибла. Женщина заявила на допросе, что «все произошло на эмоциях».