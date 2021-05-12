В Москве пьяная мать уронила ребенка и сбежала

Мужчина обратился в полицию Москвы и заявил, что его жена напилась, уронила 9-месячного ребенка и сбежала. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам мужа беглянки, его жена в пьяном виде уронила ребенка, «с торца дома», а потом скрылась в неизвестном направлении.

Ребенок получил травму головы и был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает, отмечает канал.