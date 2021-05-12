Назван диагноз стрелка из Казани

Telegram-канал Life Shot утверждает , что Ильназ Галявиев , устроивший стрельбу в казанской школе, страдает от энцефалопатии (поражение головного мозга). По данным канала, с 2017 года он состоял на учете в поликлинике.

Родственники Галявиева рассказали полицейским, что после окончания школы он начал жаловаться на головные боли.

Life Shot отмечает, что военкомат признал Галявиева годным к службе, несмотря на заболевание.

Также, по информации канала , во время обыска дома у Галявиева нашли бутылку с самодельной настойкой на мухоморах, употребление которой в больших дозах способно спровоцировать галлюцинации, приступы тахикардии, паники и агрессии.

Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, около 20 пострадали.

Нападавшего задержали, им оказался бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В Росгвардии сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.