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Назван диагноз стрелка из Казани

Мария Иванова
10 минут назад
Telegram-канал Life Shot утверждает, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, страдает от энцефалопатии (поражение головного мозга). По данным канала, с 2017 года он состоял на учете в поликлинике.
Родственники Галявиева рассказали полицейским, что после окончания школы он начал жаловаться на головные боли.
Life Shot отмечает, что военкомат признал Галявиева годным к службе, несмотря на заболевание.
Также, по информации канала, во время обыска дома у Галявиева нашли бутылку с самодельной настойкой на мухоморах, употребление которой в больших дозах способно спровоцировать галлюцинации, приступы тахикардии, паники и агрессии.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, около 20 пострадали.
Нападавшего задержали, им оказался бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В Росгвардии сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.
На допросе Галявиев рассказал, что считает себя богом и «всех ненавидит».
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Росгвардия,Казань,
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