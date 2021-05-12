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Казанский стрелок сознался в содеянном

News.ru
12 минут назад
Казанский стрелок Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в гимназии 175, признался силовикам в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его словам, он и сам не знает, сколько школьников он убил. Юноша считает, что жертвами инцидента стали не менее семи человек. Кроме того, Галявиев полагает, что убил четверых взрослых.
Утром 11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.
После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Татарстане.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Владимир Путин,Росгвардия,
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