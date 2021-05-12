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Ракетные обстрелы Израиля показали на видео

Юрий Столбов
23 минуты назад
Армия обороны Израиля (Israel Defense Forces) опубликовала кадры ночных ракетных обстрелов с территории сектора Газа. Видео опубликовано в Twitter.
На видео в том числе попал перехват ракет системой «Железный купол».
По данным израильской армии, число выпущенных с палестинской территории ракет превысило тысячу. Из них 200 не пересекли границу и разорвались на территории сектора Газа.
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