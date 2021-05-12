Телеграм-канал «Лайф Шот» опубликовал фотографии, сделанные в ходе обыска в квартире казанского стрелка.

Вчера, как сообщал «Рамблер», вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был госпитализирован, в том числе 18 детей.

По данным СМИ, нападение совершил 19-летний бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев . Сотрудники правоохранительных органов задержали его накануне, а сегодня провели обыске в квартире, в которой он готовился к совершению преступления.

«Лайф Шот» опубликовал снимки, сделанные во время следственного действия. На них видно упаковки силикагеля, сухого горючего и аммиачной селитры, мерные емкости, емкость с настойкой лекарства «Мухомор», алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, патроны, обгоревшую дверь, охотничий билет.