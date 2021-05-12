Вчера, как сообщал «Рамблер», вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был госпитализирован, в том числе 18 детей.
«Лайф Шот» опубликовал снимки, сделанные во время следственного действия. На них видно упаковки силикагеля, сухого горючего и аммиачной селитры, мерные емкости, емкость с настойкой лекарства «Мухомор», алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, патроны, обгоревшую дверь, охотничий билет.
Ранее сообщалось, что после задержания Галявиев заявил правоохранителям, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.