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Массовый расстрел в Казани: появились фото из квартиры стрелка

Артём Кульша
1 час назад
Телеграм-канал «Лайф Шот» опубликовал фотографии, сделанные в ходе обыска в квартире казанского стрелка.
Вчера, как сообщал «Рамблер», вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был госпитализирован, в том числе 18 детей.
По данным СМИ, нападение совершил 19-летний бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев. Сотрудники правоохранительных органов задержали его накануне, а сегодня провели обыске в квартире, в которой он готовился к совершению преступления.
«Лайф Шот» опубликовал снимки, сделанные во время следственного действия. На них видно упаковки силикагеля, сухого горючего и аммиачной селитры, мерные емкости, емкость с настойкой лекарства «Мухомор», алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, патроны, обгоревшую дверь, охотничий билет.
Ранее сообщалось, что после задержания Галявиев заявил правоохранителям, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,МВД,Казань,
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