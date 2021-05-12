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"Хорошо учился": погибшего в Казани ребенка опознали по обуви

Артём Кульша
19 минут назад
Родственники по обуви опознали одного из детей, погибших при нападении на гимназию в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
"Хорошо учился": погибшего в Казани ребенка опознали по обуви
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, как сообщал «Рамблер», вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был госпитализирован, в том числе 18 детей.
Сегодня родственница одного из погибших школьников рассказала «Лайф Шоту», что его тело было опознано по обуви.
«Это был очень хороший мальчик. Хорошо учился. Такой дисциплинированный, ответственный. Очень большое горе в нашей семье. Все горюют. Стали присылать фотографии. Там дети были — две девочки, четыре мальчика, — лежали в крови в классе. По ботинкам узнали, по кроссовкам», — рассказала она.
По данным СМИ, нападение на 175-ю гимназию совершил 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Сотрудники правоохранительных органов задержали его. Он заявил им, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Происшествия,Ильназ Галявиев,МВД,Казань,
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