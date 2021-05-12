Появилось видео рассказа соседей о казанском стрелке Галявиеве

По их словам, Галявиев воспитывался благополучной семье. Родители задержанного стрелка – положительные и отзывчивые люди. Никто из знакомых даже не мог предположить, что 19-летний молодой человек окажется способным убить людей. Он был достаточно спокойным по характеру.
Напомним, трагедия в гимназии 175 города Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный Галявиев ворвался в учебное заведение и стал расстреливать детей. Жертвами нападения стали 9 человек. Сегодня в Татарстане объявлен день траура по погибшим.