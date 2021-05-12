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Появилось видео рассказа соседей о казанском стрелке Галявиеве

Алевтина Жаркова
55 минут назад
Соседи и знакомые устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева рассказали о нем журналистам. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
По их словам, Галявиев воспитывался благополучной семье. Родители задержанного стрелка – положительные и отзывчивые люди. Никто из знакомых даже не мог предположить, что 19-летний молодой человек окажется способным убить людей. Он был достаточно спокойным по характеру.
«Может, он связался с кем-то и у него в голове стукнуло, что он бог», – предположила одна из интервьюируемых девушек.
Напомним, трагедия в гимназии 175 города Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный Галявиев ворвался в учебное заведение и стал расстреливать детей. Жертвами нападения стали 9 человек. Сегодня в Татарстане объявлен день траура по погибшим.
Происшествия,Криминал,Видео,Ильназ Галявиев,
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