Появилось видео рассказа соседей о казанском стрелке Галявиеве

По их словам, Галявиев воспитывался благополучной семье. Родители задержанного стрелка – положительные и отзывчивые люди. Никто из знакомых даже не мог предположить, что 19-летний молодой человек окажется способным убить людей. Он был достаточно спокойным по характеру.