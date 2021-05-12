Кировчанин выкинул с 5 этажа ребенка

Следственными органами предъявлено обвинение кировчанину за убийство малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

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По версии следствия, днем 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, совершил его убийство, выкинув мальчика с балкона с высоты 5 этажа.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того следственными органами СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

«По версии следствия, наступление указанных последствий стало возможным по причине халатного отношения к своим должностным обязанностям, допущенного со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова, которые не обеспечили надлежащий контроль и должное проведение профилактических работ с данной семьёй, так как известно, что мать состояла на профилактических учетах, и учреждений здравоохранения, обязанных осуществлять медицинский контроль за состоянием малолетнего ребенка», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.