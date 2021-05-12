Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин и Бурсин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). После предъявления обвинения в суде вину частично признала только Судденок, она пояснила суду, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Остальные подсудимые с предъявленным обвинением ранее не согласились. С последним словом они смогут выступить после завершения судебных прений.