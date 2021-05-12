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Прокурор просит до 14,5 года колонии для обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне"

ТАССиещё 11
1 час назад
Государственный обвинитель попросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте 2018 года погибли 60 человек, наказание в виде лишения свободы сроком до 14,5 года. Самый больший срок прокурор потребовал для гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, передает корреспондент ТАСС из зала Заводского районного суда Кемерова.
"Наказание в виде лишения свободы в колонии общего режиме должно быть применено к Богдановой, Соболеву, Судденок, Полозиненко, Антюшину, Никитину, Генину, Бурсину", - сказал гособвинитель.
Гособвинение просит назначить Богдановой 14,5 года лишения свободы, гендиректору ООО "Зимняя вишня" Надежде Судденок - 14 лет, директору компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгию Соболеву - 13 лет, охраннику Сергею Антюшину - 9,5 года лишения свободы, руководителю компании "Системный интегратор", которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорью Полозиненко - 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Для инженера компании Александра Никитина обвинитель запросил 5,5 года лишения свободы, пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину - 5 лет и 6 лет лишения свободы соответственно. По части подсудимых обвинение учло смягчающие обстоятельства в виде малолетних детей.
Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин и Бурсин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). После предъявления обвинения в суде вину частично признала только Судденок, она пояснила суду, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Остальные подсудимые с предъявленным обвинением ранее не согласились. С последним словом они смогут выступить после завершения судебных прений.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.
Происшествия,Видео,Андрей Бурсин,Вячеслав Вишневский,Юлия Богданова,Сергей Генин,Сергей Антюшин,Георгий Соболев,Надежда Судденок,Александр Мамонтов,Александр Никитин,МЧС,ИТАР-ТАСС,Кемерово,
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