«Выносили детей в крови»: ученица о трагедии в казанской школе

Ученица казанской гимназии 175, где произошла стрельба, рассказала, что не может отойти от произошедшего. По словам 14-летней девочки, её до сих пор трясёт, пишет РЕН ТВ.

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Я слышала все эти выстрелы в мою параллель, как они кричали, я тоже слышала... Просто всю трясёт. Не могу отойти, — призналась ученица.

Она также рассказала, что слышала взрывы за дверью. По словам девочки, ей было очень страшно.

Когда нас вывел на улицу ОМОН, выносили детей всех в крови, и кто-то с пульсом, а кто-то нет. Просто слов нет, — добавила подросток.

Она считает, что в свои 14 лет получила психологическую травму на всю жизнь.

Стрельба в гимназии 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев . В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, включая семерых детей, учительницу и женщину — работника школы, ещё 21 получил ранения.