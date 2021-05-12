В Крыму задержали мужчину за угрозы взорвать школу

В Крыму
за угрозы взрыва школы задержан неизвестный. О своем намерении он написал в интернете, сообщили в правоохранительных органах.
Фото: pxhere.compxhere.com
«Угрожал в соцсетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб», – сообщает источник ТАСС в органах.
Задержание прошло в Красногвардейском районе. Подробности уточняются.
Накануне в школах усилили безопасность в связи с массовым расстрелом в казанской школе. Осуществивший его парень заявил, что считает себя Богом, задержан.
Кроме того, накануне в Крыму был ликвидирован боевика, находящегося в розыске.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что семьи пострадавших в атаке на казанскую школу пригласили на реабилитацию в Сочи.