Школьница рассказала о травле казанского стрелка учителями

Ученица казанской гимназии 175, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, рассказала, что подростка травили учителя. Её слова приводит РЕН ТВ.

Школьница поведала, что в одной школе со стрелком она училась с четвёртого по девятый класс. Тогда она встречалась с одноклассником Галявиева.

Учителя его травили. Учителя ему сказали: «Ты не поступишь в десятый класс». Я не защищаю его и не оправдываю, — сказала она.

Стоит отметить, что остальные свидетели эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Стрельба в гимназии 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, включая семерых детей, учительницу и женщину — работника школы, ещё 21 получил ранения.