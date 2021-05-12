Telegram-канал Baza выяснил , что устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев перед нападением пытался поджечь свою квартиру.

По данным Baza, перед выходом из дома он облил одну из своих дверей селитрой и поджег ее. Однако огонь так не разгорелся, поэтому следователям позже удалось обыскать жилье.

Дома у Галявиева нашли нескольких упаковок селитры, неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и настойку мухомора.

Baza отмечает, что при себе у него было ружье Hatsan Escort , 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.

Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, около 20 пострадали.

Нападавшего задержали, им оказался бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В Росгвардии сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.