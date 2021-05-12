Telegram-канал Baza выяснил
, что устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев
перед нападением пытался поджечь свою квартиру.
По данным Baza, перед выходом из дома он облил одну из своих дверей селитрой и поджег ее. Однако огонь так не разгорелся, поэтому следователям позже удалось обыскать жилье.
Дома у Галявиева нашли нескольких упаковок селитры, неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и настойку мухомора.
Baza отмечает, что при себе у него было ружье Hatsan Escort , 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, около 20 пострадали.
Нападавшего задержали, им оказался бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В Росгвардии
сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.
РБК опубликовало
видео допроса задержанного, в котором он говорит, что считает себя богом и «всех ненавидит».