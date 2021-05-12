Женщина подчеркнула, что родители любили Ильназа и заботились о нем. В последнее время он жил в квартире один, они постоянно его навещали и привозили продукты. По ее словам, молодой человек не был религиозным и в мечеть не ходил, а о его отчислении из колледжа семья не знала.