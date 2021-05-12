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"Это не наш Ильназ": тетя казанского стрелка рассказала о племяннике

Мария Иванова
55 минут назад
Тетя Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу, рассказала, что он был тихим, добрым молодым человеком, никогда не дрался и не встречался с девушками. Об этом пишет «Московской комсомолец».
По словам женщины, у Галявиева «башка хорошо по технике работает», он чинил родственникам бытовые приборы и в будущем планировал заниматься ремонтом компьютеров.
«Он все время в компьютере сидел. Я приходила, он всегда за компьютером. Старший [брат - прим. ред.] лыжами занимался и на баяне играл. Но Ильназ с ним не ходил на секции. Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», - сказала она.
Женщина подчеркнула, что родители любили Ильназа и заботились о нем. В последнее время он жил в квартире один, они постоянно его навещали и привозили продукты. По ее словам, молодой человек не был религиозным и в мечеть не ходил, а о его отчислении из колледжа семья не знала.
«Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. < > Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта - это не наш Ильназ», - сказала она.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, около 20 пострадали.
Нападавшего задержали, им оказался бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В Росгвардии сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.
РБК опубликовало видео допроса задержанного, в котором он говорит, что считает себя богом и «всех ненавидит».
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