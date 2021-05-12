Военнослужащий скончался в здании прокуратуры в Москве

Некоторое время назад в здании Военной прокуратуры Западного военного округа на Арбатецкой улице произошел некий инцидент, в результате которого 18-летний военный умер, а 21-летний был госпитализирован без сознания. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой, а в декабре — еще один, заместитель начальника одного из отделений ФСО, подполковник.
В феврале СМИ сообщили об обнаружении в подъезде одного из домов на Рублевском шоссе тела мужчины с огнестрельным ранением. Сообщалось, что скончавшийся — майор ФСБ, который совершил самоубийство.
В январе второкурсник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов погиб в результате несчастного случая. Он, находясь в каникулярном отпуске, выпал из окна квартиры родителей на шестом этаже в попытке отремонтировать наружный блок кондиционера.