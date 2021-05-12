Военнослужащий скончался в здании прокуратуры в Москве

Некоторое время назад в здании Военной прокуратуры Западного военного округа на Арбатецкой улице произошел некий инцидент, в результате которого 18-летний военный умер, а 21-летний был госпитализирован без сознания. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.