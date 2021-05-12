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Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани планируют эвакуировать в Москву

Суть событийиещё 9
1 час назад
Врачи решили отправить на лечение в Москву восьмерых пострадавших во время стрельбы в казанской школе.
В столицу собираются перевезти троих взрослых и пятерых детей, которые сейчас находятся в местной больнице. Их готовят к отправке.
Всего, по последним данным, во время стрельбы пострадали 23 человека.
По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, в больницах сейчас находятся двадцать детей и трое взрослых. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.
Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.
Как сообщила Лейла Фазлеева, по итогам консилиума было решено эвакуировать восемь пострадавших в Москву.
12 мая в Татарстане объявлен днем траура. В этот же день в Казани пройдут похороны погибших.
В результате стрельбы погибли восемь человек - семеро детей и две учительницы. По информации ТАСС, на траурных мероприятиях будут присутствовать психологи.
Происшествия,Видео,Москва,Казань,
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