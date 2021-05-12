Врачи решили отправить на лечение в Москву восьмерых пострадавших во время стрельбы в казанской школе.

В столицу собираются перевезти троих взрослых и пятерых детей, которые сейчас находятся в местной больнице. Их готовят к отправке.

Всего, по последним данным, во время стрельбы пострадали 23 человека.

По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, в больницах сейчас находятся двадцать детей и трое взрослых. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.

Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

Как сообщила Лейла Фазлеева, по итогам консилиума было решено эвакуировать восемь пострадавших в Москву.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. В этот же день в Казани пройдут похороны погибших.