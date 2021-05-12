В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Видео, снятое на камеру видеонаблюдения, публикует telegram-канал «Бушующий мир.
На кадрах видно, как в толпу, стоящую на тротуаре и ожидающую разрешительный сигнал светофора после столкновения влетает автомобиль. По информации городского ГИБДД один из участников ДТП превысил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора.
В аварии сильнее всего пострадала пожилая женщина. Ее с места происшествия увезли на скорой с разбитой головой. Всего в столкновении пострадали семь человек: пятеро взрослых и двое детей.