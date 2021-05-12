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Российскую школу закрыли из-за радиоактивного газа

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
В селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области закрыли школу из-за превышения допустимой концентрации радона. Об этом сообщило УФССП по Кемеровской области.
Школу под Кемерово закрыли из-за радиоактивного газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Роспотребнадзор в ходе проверки установил превышение нормального уровня радона в нескольких классах, столовой и спортзале. Надзорный орган подал иск в местный суд, и тот закрыл школу на 90 суток, признав учебное заведение виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
Директору школы же пригрозили уголовной ответственностью, если школа будет работать в течение этих трех месяцев. Судебные приставы, опечатавшие здание, собираются регулярно проверять исполнение судебного решения.
Радон — радиоактивный газ природного происхождения. По данным Всемирной организации здравоохранения, является одной из ведущих причин развития рака легких.
Происшествия,Роспотребнадзор,Кемеровская Область,
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