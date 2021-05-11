В Москве велосипедист погиб на вечеринке в честь своего дня рождения

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел с 35-летним Виктором (имя изменено), уроженцем Донецкой области. Несколько лет назад мужчина вместе сестрой приехал в Москву и снял квартиру в Восточном Бирюлеве. Молодая девушка устроилась курьером в службу доставки еды. На работе ей выдали велосипед, который и сыграл роковую роль.

Вечером 10 мая Виктор отмечал свой день рождения. Ближе к вечеру веселая компания переместилась во двор. После застолья именинник решил прокатиться на «служебном» велосипеде сестры. Он разогнался и резко нажал на передний тормоз, в результате наездник перелетел через руль и при падении получил серьезную травму головы, ударившись об асфальт. За всем этим наблюдала сестра несчастного, но ни она, ни «скорая помощь», оперативно прибывшая на место, не смогли спасти именинника. Смерть наступила почти мгновенно.