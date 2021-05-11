В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве велосипедист погиб на вечеринке в честь своего дня рождения

Уника Новости
1 час назад
Велосипедист-лихач погиб в свой день рождения на юге Москвы, показывая трюки гостям. Мужчина свалился с двухколесного транспортного средства и получил смертельную травму головы.
Как стало известно «МК», несчастный случай произошел с 35-летним Виктором (имя изменено), уроженцем Донецкой области. Несколько лет назад мужчина вместе сестрой приехал в Москву и снял квартиру в Восточном Бирюлеве. Молодая девушка устроилась курьером в службу доставки еды. На работе ей выдали велосипед, который и сыграл роковую роль.
Вечером 10 мая Виктор отмечал свой день рождения. Ближе к вечеру веселая компания переместилась во двор. После застолья именинник решил прокатиться на «служебном» велосипеде сестры. Он разогнался и резко нажал на передний тормоз, в результате наездник перелетел через руль и при падении получил серьезную травму головы, ударившись об асфальт. За всем этим наблюдала сестра несчастного, но ни она, ни «скорая помощь», оперативно прибывшая на место, не смогли спасти именинника. Смерть наступила почти мгновенно.
Происшествия,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители