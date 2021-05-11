В Крыму ликвидировали боевика

Как сообщал «Рамблер», в начале апреля в Крыму были задержаны двое сторонников международной террористической организации 1992 и 1999 годов рождения, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. При обысках в их домах были найдены компоненты самодельных бомб, в том числе и взрывчатка. А также инструкции от эмиссаров террористов, с которыми граждане России переписывались и обменивались голосовыми сообщениями, планируя теракт. После нападения задержанные планировали сбежать в Сирию через Украину и Турцию.