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В Крыму уничтожили боевика

Вероника Полынина
7 минут назад
Сотрудники Росгвардии и Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ликвидировали под Симферополем члена международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского УФСБ.
В Крыму ликвидировали боевика
Фото: © ЦОС ФСБ РФ/ТАСС© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций», - рассказали в пресс-службе.
В ходе спецоперации подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. В процессе столкновения боевика ликвидировали.
Как сообщал «Рамблер», в начале апреля в Крыму были задержаны двое сторонников международной террористической организации 1992 и 1999 годов рождения, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. При обысках в их домах были найдены компоненты самодельных бомб, в том числе и взрывчатка. А также инструкции от эмиссаров террористов, с которыми граждане России переписывались и обменивались голосовыми сообщениями, планируя теракт. После нападения задержанные планировали сбежать в Сирию через Украину и Турцию.
Происшествия,Росгвардия,ФСБ,Севастополь,Республика Крым,Симферополь,
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