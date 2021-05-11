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Португальские пограничники забили украинца до смерти и сели в тюрьму

Lenta.ru
54 минуты назад
Трое португальских пограничников получили тюремные сроки продолжительностью от семи до девяти лет за то, что до смерти забили украинца, подлежащего депортации. Об этом инциденте сообщает портал Sapo.
Португальские пограничники до смерти забили украинца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Следствие установило, что у них не было намерения убивать мужчину, однако признало их виновными в причинении смерти по неосторожности. Двое из них получили по девять лет тюрьмы, один — семилетний срок.
Иван Хомейнюк, отец двоих детей, прибыл в Португалию в поисках работы, однако не имел необходимой для этого визы. Ему отказали во въезде и пытались депортировать, но он сопротивлялся. В результате сотрудники пограничной службы Португалии жестко задержали и избили его. Спустя два дня, все еще находясь в камере в аэропорту, он скончался.
Врач, который проводил вскрытие, обнаружил сильные гематомы на всем теле украинского гражданина. Он установил, что мужчина умер от удушья — из-за того, что долгое время лежал лицом вниз на полу, связанный по рукам и ногам и со сломанными ребрами. Известно, что пограничники использовали дубинки для избиения украинца.
В декабре в Москве задержали сотрудника частного охранного предприятия, который забил до смерти коллегу по работе. Убийца ранее был судим.
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