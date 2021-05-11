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Соседка устроившего стрельбу в казанской школе раскрыла подробности его жизни  на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Соседка студента, устроившего стрельбу в казанской школе, раскрыла подробности его жизни. Слова девушки передает Telegram-канал Hue.
Она призналась, что до момента ЧП никогда не замечала молодого человека, поскольку в нем не было ничего подозрительного.
«Мы лично не пересекались и не были знакомы», — сказала соседка.
Девушка также отметила, что ее брат учился со стрелявшим в одной школе.
Происшествия,Криминал,Видео,
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