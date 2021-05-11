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Утечку на теплосети на северо-востоке Москвы локализовали

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
На северо-востоке столицы обнаружили утечку на тепловой сети. На месте работает ремонтная бригада. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
В Москве произошла утечка на тепловой сети
Фото: Сергей ШахиджанянСергей Шахиджанян
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Хачатуряна, 12. Специалистам удалось локализовать утечку.
Для безопасности горожан место вытекания огородили, отметили в ведомстве.
Происшествия,Москва,
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