Следователи заявили о неадекватности казанского стрелка

12 мая следователи планируют предъявить ему обвинение в совершении массового убийства, после чего будет решен вопрос о его аресте.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.