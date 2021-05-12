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Следователи рассказали о неадекватности устроившего стрельбу в школе Казани

Lenta.ruиещё 4
42 минуты назад
Следственный комитет России заявил о неадекватном поведении устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева, что препятствует проведению с ним следственных действий. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Следователи заявили о неадекватности казанского стрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У подозреваемого врачи диагностировали заболевание головного мозга. На протяжении последних месяцев, по словам родственников, он вел себя агрессивно и вспыльчиво. Галявиев также жаловался на сильные головные боли.
12 мая следователи планируют предъявить ему обвинение в совершении массового убийства, после чего будет решен вопрос о его аресте.
Ранее 12 мая сообщалось, что Галявиев признал свою вину. Он заявил, что убил не менее семи человек. При этом подозреваемый уверен, что четверо из погибших — взрослые. Сколько школьников он убил, стрелявший уточнить не смог.
Стрельба в школе 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.
Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.
Происшествия,Стрельба в школе,Ильназ Галявиев,НАК,СКР,Казань,
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