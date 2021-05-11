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Мишустин высказался о стрельбе в школе Казани на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назвал стрельбу в казанской школе бесчеловечной и жестокой. Такое заявление он сделал во время экстренного заседания правительства во вторник.
"Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия - стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Среди погибших - ученики школы и взрослые, и каждая такая потеря - это огромное горе", - отметил премьер.
Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проследить за оказанием пострадавшим необходимой медицинской и психологической помощи и взять ситуацию под личный контроль.
Утром во вторник неизвестный открыл стрельбу в гимназии в Казани. По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, 19-летнего подозреваемого задержали, начались следственные действия.
Происшествия,Видео,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Правительство РФ,Казань,
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