Мишустин высказался о стрельбе в школе Казани на видео

"Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия - стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Среди погибших - ученики школы и взрослые, и каждая такая потеря - это огромное горе", - отметил премьер.
Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проследить за оказанием пострадавшим необходимой медицинской и психологической помощи и взять ситуацию под личный контроль.
Утром во вторник неизвестный открыл стрельбу в гимназии в Казани. По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, 19-летнего подозреваемого задержали, начались следственные действия.