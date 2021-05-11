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Момент попадания ракеты в жилой дом в Израиле попал на видео

Юрий Столбов
20 минут назад
Одна из ракет, запущенная с территории сектора Газа, попала в жилой дом в израильском городе Ашдод. Видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».
На видео запечатлен момент попадания ракеты в крышу жилого дома и следующее за этим задымление. Утром в городе сработали сирены воздушной тревоги. С вечера 10 мая палестинские группировки ведут массированный обстрел Израиля.
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