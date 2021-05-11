Учительница английского погибла при трагедии в Казани

Напомним, во вторник произошло нападение
на школу 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв
и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев
, он задержан. Власти Татарстана сообщили, что погибли
восемь человек – семеро детей и учительница. В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в результате стрельбы пострадали
18 детей и трое взрослых. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить
правила оборота гражданского оружия.