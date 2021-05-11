Учительница английского погибла при трагедии в Казани

При стрельбе в казанской школе погибла 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая вышла в коридор в момент, когда там был нападавший, рассказал представитель администрации гимназии.

Отмечается, что Игнатьева преподавала в этой школе четыре года, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она начала работать в гимназии в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе Ильназ Галявиев ее окончил, однако у него Игнатьева не преподавала.