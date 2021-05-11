Подозреваемого в убийстве задержали из-за домашнего тигра

Подозреваемый в убийстве мужчина был повторно задержан полицией Хьюстона из-за домашнего тигра. Об этом сообщает BBC News.

Фото: Huston Police Huston Police

Соседи Виктора Гюго Куэваса (Victor Hugo Cuevas) вызвали полицию, так как неоднократно замечали на его участке бенгальского тигра. Сообщается, что он также отпускал животное гулять по району.

Когда офицеры приехали к Куэвасу, он погрузил тигра в грузовик и уехал в неизвестном направлении. Впоследствии мужчина был задержан. Ему предъявлено дополнительное обвинение в уклонении от ареста: незадолго до инцидента Куэвас был арестован по подозрению в убийстве, но его отпустили под залог.

Местонахождение тигра все еще остается неизвестным. Полиция Хьюстона в Twitter просит всех, у кого есть информация о животном, незамедлительно связаться с офицерами.

Командир местной полиции Рон Борза отметил, что жителям Хьюстона запрещено заводить тигров в качестве домашних животных, потому что их поведение может быть непредсказуемым и опасным. Он также добавил, что у многих жителей района есть оружие, и они могут застрелить тигра в случае ущерба для их имущества.

«Мы хотим поймать тигра и доставить его в безопасное место», — подчеркнул Борза. Он сообщил, что власти могут предложить много мест, где животному будет намного комфортнее, чем на заднем дворе Куэваса.