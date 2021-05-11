Задержанный в казанской школе стрелок пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Кадры допроса злоумышленника появились в Telegram-канале «Еду в Татарстан ». На них молодой человек громко кричит и заявляет, что «родился богом». Он также сообщает, что отказался от своих родителей и мать называет по имени.

Напомним, в результате стрельбы в общеобразовательном учреждении «Гимназия 175» погибли семь детей и одна преподавательница, еще 20 человек получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.