В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Опубликовано видео допроса стрелка в школе в Казани

Алевтина Жаркова
1 час назад
Задержанный в казанской школе стрелок пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Кадры допроса злоумышленника появились в Telegram-канале «Еду в Татарстан». На них молодой человек громко кричит и заявляет, что «родился богом». Он также сообщает, что отказался от своих родителей и мать называет по имени.
Напомним, в результате стрельбы в общеобразовательном учреждении «Гимназия 175» погибли семь детей и одна преподавательница, еще 20 человек получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известно, что огонь по людям в здании школы открыл 19-летний Ильназ Галявиев, учившийся в ней ранее.
Происшествия,Криминал,Видео,Республика Татарстан,Казань,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители