Два самолета столкнулись при посадке в США

Два небольших самолета столкнулись при посадке недалеко от американского города Денвер (штат Колорадо). Об этом сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) на странице в Twitter. Речь идет о самолетах Metroliner и Cirrus.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что в результате инцидента никто из находящихся на борту лайнеров не пострадал.

В настоящее время NTSB проводит расследование в связи с произошедшим. По данным местной противопожарной службы, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, другой благополучно приземлился в аэропорту Centennial в Денвере.

Fairchild Swearingen Metroliner – турбовинтовой авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, в нем могут разместиться 19 пассажиров. Cirrus SR22 - одномоторный поршневый самолет для частного использования на четыре или пять посадочных мест.