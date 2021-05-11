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В США два самолета столкнулись при посадке

Газета.Ruиещё 2
11 мая 2021
Два небольших самолета столкнулись при посадке недалеко от американского города Денвер (штат Колорадо). Об этом сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) на странице в Twitter. Речь идет о самолетах Metroliner и Cirrus.
Два самолета столкнулись при посадке в США
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что в результате инцидента никто из находящихся на борту лайнеров не пострадал.
В настоящее время NTSB проводит расследование в связи с произошедшим. По данным местной противопожарной службы, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, другой благополучно приземлился в аэропорту Centennial в Денвере.
Fairchild Swearingen Metroliner – турбовинтовой авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, в нем могут разместиться 19 пассажиров. Cirrus SR22 - одномоторный поршневый самолет для частного использования на четыре или пять посадочных мест.
В марте текущего года одномоторный самолет разбился в американском штате Флорида, в результате чего погибли два человека.
Происшествия,Соединенные Штаты,
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