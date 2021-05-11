В НАК уточнили число напавших на школу в Казани

Ранее СМИ сообщили, что двое неизвестных мужчин ворвались в здание школы 175 в Казани и произвели стрельбу из огнестрельного оружия. Один из них сделал попытку скрыться, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его. Второй остался в здании учебного заведения и вскоре был ликвидирован правоохранителями.
Тем временем в НАК сообщили, что лишь один вооруженный преступник открыл стрельбу в школе. Он был задержан.
«Официально существование сообщника не подтверждалось. Из реплики главы Татарстана Рустама Минниханова, впрочем, следовало, что они могут быть», — отмечает РИА Новости.
По данным средств массовой информации, в результате стрельбы в здании школы 175 погибли 11 человек, 32 человека пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о гибели семи детей и ранении 16 детей и сотрудников гимназии.