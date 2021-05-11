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Экс-чиновника мэрии убили в Новосибирске

News.ruиещё 1
50 минут назад
В Новосибирске убит бывший член Совета депутатов и экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Иван Митряшин. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.
Экс-чиновника мэрии убили в Новосибирске
Фото: twitter.com/sonnyj_homjaktwitter.com/sonnyj_homjak
По словам собеседника агентства, это произошло 10 мая.
Он получил ножевое ранение в шею, вследствие чего и скончался, — сказал источник.
Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.
Как пишет «Тайга.Инфо», политика «до больницы не довезли». Другой источник издания сообщил о «пьяной драке» и не уточнил подробности происшествия.
Ранее участник британского реалити-шоу First Dates («Первые свидания») по имени Бенги (Bengy) рассказал о детской травме, которая произошла после убийства его матери. История молодого человека расстроила телезрителей.
Происшествия,Тайга.инфо,ИТАР-ТАСС,Новосибирск,
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