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Режим КТО ввели после стрельбы в школе в Казани

ТАССиещё 2
1 час назад
Режим контртеррористической операции введен в Казани после стрельбы в школе на улице Файзи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Казани введен режим КТО после стрельбы в школе
Фото: ТАССТАСС
"Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сказала она.
Происшествия,Казань,
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