Частный приют для животных сгорел в посёлке Билимбай Свердловской области . Он находился на хозяйском участке. Видео публикует «Life.ru».

Пристройка была сделана ещё в 2015 году, в ней содержались старые и больные собаки. Некоторые из них не могу самостоятельно передвигаться. Сообщается, что возгорание произошло ночью.

«Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказывает хозяйка сгоревшего приюта.

Из-за отсутствия света и сильного задымления спасти большинство питомцев было очень сложно. В итоге погибло 30 собак, пять кошек и девять коз. Галину увезли в больницу.