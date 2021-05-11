В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Унёсший жизнь более 30 собак и кошек пожар сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Частный приют для животных сгорел в посёлке Билимбай Свердловской области. Он находился на хозяйском участке. Видео публикует «Life.ru».
Пристройка была сделана ещё в 2015 году, в ней содержались старые и больные собаки. Некоторые из них не могу самостоятельно передвигаться. Сообщается, что возгорание произошло ночью.
«Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказывает хозяйка сгоревшего приюта.
Из-за отсутствия света и сильного задымления спасти большинство питомцев было очень сложно. В итоге погибло 30 собак, пять кошек и девять коз. Галину увезли в больницу.
Стоит отметить, что утром рядом с местом трагедии были обнаружены бутылки с остатками зажигательной смеси и металлическими болтами, а также тряпки, пропитанные бензином. Хозяева подозревают поджёг. По их словам, три года назад приют уже поджигали. По факту случившегося семья обратилась в полицию.
Происшествия,Пожары,Видео,Свердловская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители