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На заводе в Японии произошел взрыв

Газета.Ru
38 минут назад
Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry. Инцидент произошел на северо-востоке Японии, передает Thomson Reuters Foundation.
На химическом заводе в Японии произошел взрыв
Фото: DepositphotosDepositphotos
Согласно предварительным сведениям, данные о хлопке, напоминающем взрыв, поступили спасателям в 7.45 по местному времени. Люди заметили клубы дыма, который поднимался над территорией завода в городе Иваки префектуры Фукусима.
На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, а также полицейские. Пострадавшие в настоящий момент находятся в сознании. Причина взрыва сейчас неизвестна, начата проверка. Ранее на АЗС в Душанбе произошел взрыв.
Отмечается, что столб огня достигал в высоту не менее 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Как минимум 15 раненых с ожогами и другими травмам поступили в ближайшее отделение скорой помощи.
Происшествия,Пожары,Япония,
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