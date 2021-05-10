Директора по связям с общественностью «Спартака» избили в Москве

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов попал в больницу после нападения. Он в реанимации.

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Как пишет «360», после избиения у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга. Госпитализировали Фетисова в понедельник, 10 мая.

Факт нападения подтвердил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин. Он уточнил, что сейчас выясняются все обстоятельства проишествия. Заведено уголовное дело.

Связано ли это с профессиональной деятельностью или нет, пока не можем сказать. Мы с ним на связи, но к сожалению, ему нельзя много разговаривать, — сказал пресс-аташе.

Он ответил журналистам, что насколько ему известно, нападение было совершено на улице 9 мая.