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Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили в Москве

Newsru.com
1 час назад
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов попал в больницу после нападения. Он в реанимации.
Директора по связям с общественностью «Спартака» избили в Москве
Фото: NEWS.RUNEWS.RU
Как пишет «360», после избиения у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга. Госпитализировали Фетисова в понедельник, 10 мая.
Факт нападения подтвердил пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин. Он уточнил, что сейчас выясняются все обстоятельства проишествия. Заведено уголовное дело.
Связано ли это с профессиональной деятельностью или нет, пока не можем сказать. Мы с ним на связи, но к сожалению, ему нельзя много разговаривать, — сказал пресс-аташе.
Он ответил журналистам, что насколько ему известно, нападение было совершено на улице 9 мая.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве напали на спортивного журналиста Василия Уткина. Спортивный комментатор заявил, что неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и «попал в левый глаз, вскользь, мазила».
Происшествия,Антон Фетисов,Василий Уткин,Москва,
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