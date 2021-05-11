Во Франции застрелили напавшую на полицейских женщину

Как рассказал собеседник телеканала, женщина напала на полицейских, в ответ те открыли ответный огонь. От полученных ранений, нападавшая скончалась. По предварительным данным, она могла состоять на психиатрическом учёте. Расследование ведёт юридическое подразделение национальной полиции.

Ранее сообщалось, что антитеррористическая прокуратура Франции возбудила уголовное дело по факту террористического преступного сговора с целью атаковать масонскую ложу. Шесть членов небольшой неонацистской группировки были задержаны 4 мая во французском департаменте Нижний Рейн и в окрестностях коммуны Сошо. У задержанных было найдено оружие, в том числе ножи и боеприпасы. Они подозреваются в планировании теракта в масонской ложе в департаменте Мозель.