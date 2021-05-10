"Башку сверну!": подруга пьяного водителя напала на журналиста

«Да этот типа фотограф ее провоцировал. И таких м*** провокаторов повылезло очень много. Девушка, конечно, бухая и вменяемые менты ее не стали паковать. Защищала парня, это можно сказать, души прекрасные порывы и слуги закона это оценили», «Никого не смущает фраза - журналист, который работал с сотрудниками ДПС? Что там делал данный журналист? Видеорегистрация сейчас есть у любого сотрудника при исполнении. Вырывая из контекста, можно сделать любой видеоролик. Ни в коем случае никого не защищаю, но из себя можно вывести любого, тем более, если журналист - опытный провокатор».