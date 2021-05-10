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"Башку сверну!": подруга пьяного водителя напала на журналиста

Ирина Лебедева
53 минуты назад
Правоохранители города Кирова проявили удивительную человечность. Они не стали привлекать к ответственности девушку задержанного за езду в пьяном виде водителя, сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT. Из выложенного в сеть видеоролика видно, как настроенная весьма по-боевому девица налетает с нецензурной руганью на журналиста, который снимал сюжет о нарушителях Правил дорожного движения. Дама размахивает кулаками и кричит: "Ещё раз снимешь, я тебе башку, б****, сверну!"
Следующей жертвой неадекватной представительницы прекрасного пола стал инспектор ДПС. Правда, в этом случае дело ограничилось руганью.
На водителя составили протокол. А девушку отпустили восвояси – пожалели.
Что интересно, в комментариях к посту винят – кого бы вы думали? Журналиста.
«Да этот типа фотограф ее провоцировал. И таких м*** провокаторов повылезло очень много. Девушка, конечно, бухая и вменяемые менты ее не стали паковать. Защищала парня, это можно сказать, души прекрасные порывы и слуги закона это оценили», «Никого не смущает фраза - журналист, который работал с сотрудниками ДПС? Что там делал данный журналист? Видеорегистрация сейчас есть у любого сотрудника при исполнении. Вырывая из контекста, можно сделать любой видеоролик. Ни в коем случае никого не защищаю, но из себя можно вывести любого, тем более, если журналист - опытный провокатор».
Как ранее писал «Рамблер», следователи задержали пьяного водителя, выехавшего на встречную полосу и сбившего фельдшера скорой помощи, сотрудника ДПС и двух спасателей в Подмосковье.
Происшествия,ГИБДД,Киров,
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