В США на вечеринке семей с детьми произошло массовое убийство

В американском городе Колорадо-Спрингс в День матери на вечеринке по случаю дня рождения мужчина расстрелял на глазах у детей их родителей, передает New York Times.

Фото: AP Photo AP Photo

Трагедия произошла в парке передвижных домов Кентербери, где несколько семей с детьми собрались отметить праздник.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одном из трейлеров шестерых убитых и раненого стрелка, который скончался в больнице.

В полиции сообщили, что злоумышленник подъехал к трейлеру, где собралась компания, вошел внутрь и открыл стрельбу. По предварительным данным, это был бойфренд одной из приглашенных девушек.

Отмечается, что находившиеся на месте ЧП дети не пострадали.

Сейчас полиция устанавливает мотив стрельбы.