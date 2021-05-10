В США на вечеринке семей с детьми произошло массовое убийство

В американском городе Колорадо-Спрингс
в День матери на вечеринке по случаю дня рождения мужчина расстрелял на глазах у детей их родителей, передает
New York Times.
Трагедия произошла в парке передвижных домов Кентербери, где несколько семей с детьми собрались отметить праздник.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одном из трейлеров шестерых убитых и раненого стрелка, который скончался в больнице.
В полиции сообщили, что злоумышленник подъехал к трейлеру, где собралась компания, вошел внутрь и открыл стрельбу. По предварительным данным, это был бойфренд одной из приглашенных девушек.
Отмечается, что находившиеся на месте ЧП дети не пострадали.
Сейчас полиция устанавливает мотив стрельбы.
Мэр Колорадо-Спрингс Джон Сазерс назвал стрельбу "бессмысленным актом насилия».