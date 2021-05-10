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Ел «чойс» и спал под березой: омский министр Мураховский рассказал о своей пропаже в лесу

Ювелина Бернст
51 минуту назад
Глава омского Минздрава Александр Мураховской рассказал, как провел несколько суток, заблудившись в лесу, передает Telegram-канал Baza.
Омский министр Мураховский рассказал о своей пропаже в лесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам министра, он ехал на охоту замыкающим на квадроцикле в составе группы, но в какой-то момент он наехал на березу и пока пытался выбраться, остальные уехали.
Тогда Мураховской отошел от квадроцикла, чтобы связаться по рации с группой, однако сбился с пути и не смог найти обратную дорогу. Он прошел 45 километров от того места, где оставил свой квадроцикл. Телефон он оставил на базе отдыха, так как решил, что связи в болотах все равно нет.
Мураховской рассказал, что нашел вагончик и заночевал там. В вагончике он нашел «чойс» (омичи называют так лапшу быстрого приготовления – прим. «Rambler.Ru»). Министр перекусил лапшой, растопил буржуйку, вскипятил чайник и на утро отправился в путь.
По словам чиновника, над ним пролетал вертолет, и он махал руками и кричал, но спасатели его не заметили. Вторую ночь он провел под березой.
Мураховской пропал без вести 7 мая, выехав на квадроцикле с базы в деревне Поспелово Большеуковского района на охоту. Спустя три дня, 10 мая, ему удалось выйти из леса: его заметили полицейские в деревне Баслы.
Мураховский занял должность министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До этого он возглавлял омскую больницу скорой медицинской помощи 1.
Происшествия,Минздрав РФ,
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