Омский министр Мураховский рассказал о своей пропаже в лесу

Глава омского Минздрава Александр Мураховской рассказал, как провел несколько суток, заблудившись в лесу, передает Telegram-канал Baza.

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По словам министра, он ехал на охоту замыкающим на квадроцикле в составе группы, но в какой-то момент он наехал на березу и пока пытался выбраться, остальные уехали.

Тогда Мураховской отошел от квадроцикла, чтобы связаться по рации с группой, однако сбился с пути и не смог найти обратную дорогу. Он прошел 45 километров от того места, где оставил свой квадроцикл. Телефон он оставил на базе отдыха, так как решил, что связи в болотах все равно нет.

Мураховской рассказал, что нашел вагончик и заночевал там. В вагончике он нашел «чойс» (омичи называют так лапшу быстрого приготовления – прим. «Rambler.Ru»). Министр перекусил лапшой, растопил буржуйку, вскипятил чайник и на утро отправился в путь.

По словам чиновника, над ним пролетал вертолет, и он махал руками и кричал, но спасатели его не заметили. Вторую ночь он провел под березой.

Мураховской пропал без вести 7 мая, выехав на квадроцикле с базы в деревне Поспелово Большеуковского района на охоту. Спустя три дня, 10 мая, ему удалось выйти из леса: его заметили полицейские в деревне Баслы.