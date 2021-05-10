Восстановлена хронология пропажи главы омского минздрава

Восстановлена хронология пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Ее опубликовала Baza в своем Telegram -канале.

По данным издания, Мураховский следовал последним на квадроцикле в составе группы. В какой-то момент он наехал на березу и, пока пытался выбраться, отстал от других. Далее министр отошел от квадроцикла, чтобы связаться с группой по рации, но сбился с пути и не смог найти обратную дорогу.

Вскоре он нашел вагончик и остался в нем на ночь. Там же Мураховский перекусил, растопил буржуйку и вскипятил чайник, а на следующее утро двинулся в путь.

Чиновник также рассказал, что видел пролетающий над собой вертолет, кричал и махал руками, но его не заметили. Телефона у него с собой не было, поскольку связи в той местности нет.